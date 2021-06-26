Знаменита українська актриса та ведуча Ольга Сумська активно гастролює містами України. Днями вона побувала у Кременчуці, який тепло прийняв зірку. Та Укрзалізниця, за словами Сумської, зустріла її зовсім непривітно.

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Ольга Сумська поскаржилась на Укрзалізницю

Новий допис актриса оприлюднила на сторінці у фейсбуці. Вона розповіла, що їхала до Києва в потязі Кременчук – Київ у період рекордної спеки. Тільки-но Ольга Сумська зайшла до свого купе, то зрозуміла, що ніч буде важкою.

Їду у вагоні-купе. Де немає, увага, кондиціонування. Навіть у квитку написано "без кондиціонування", я просто не подивилася. Ви собі можете таке уявити? Я не знаю, як я буду спати, це просто жах. Якщо я зачиню двері – це буде пекло. Я не спатиму до 5 ранку. Як таке може бути у 21 столітті?

– розповіла знаменитість.

Ольга Сумська звернулась до працівників Укрзалізниці з проханням позбутися таких потягів або ж встановити там кондиціонери. Акторка додала, що рятувала себе від спеки, поливаючись водою кілька разів за ніч.

Це справжнє пекло! Знущання з людей! Вдень +40! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Як тут працюють бідні провідники?! Це суцільний жах!

– написала зірка.

Щоправда, представники УЗ написали Ользі Сумській та попросили надати її контактний номер для розгляду питання.