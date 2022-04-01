Ольга Мартиновська зустрілася з Мей Маск у Празі: "Вона плаче за Україну"

1 квітня 2022 , 10:44
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Відома українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська зараз перебуває в Празі. Вона домовлялася за благодійну вечерю в ресторані, де й зустрілася з мамою Ілона Маска – Мей.

Ця зустріч була випадковою, однак дуже приємною. Мей Маск з перших днів війни підтримує український народ та засуджує російську агресію. 

Дивіться також Ектор Хіменес-Браво сказав, кого повинні боятись окупанти: "Він воює без азарту, холоднокровно"

Ольга Мартиновська зустрілася з Мей Маск

Шеф-кухарка побувала в Празі, в ресторані Danielas by Barock. Там Ольга домовлялася з власником ресторану щодо проведення благодійної вечері. Та на Мартиновську чекала надзвичайно приємна зустріч.

Ми якраз обговорювали благодійну вечерю з власником ресторану і я впізнала Мей зі спини – таку грацію не можна сплутати. Все буде Україна,
– написала Мей Маск. 

Також Ольга поділилася, що книгу Мей "Жінка, яка має план" прочитала за 2 дні. Вона знайшла багато відповідей для себе: "Мей Маск – це абсолютна краса душі й тіла, щирість і доброта. Вона плаче за Україну! І знає, що ми переможемо". 

Ольга Мартиновська зустрілася з Мей Маск / Фото з інстаграму кухарки


Ольга Мартиновська зустрілася з Мей Маск / Фото з інстаграму кухарки

Автор: Христина Кобак