Ця зустріч була випадковою, однак дуже приємною. Мей Маск з перших днів війни підтримує український народ та засуджує російську агресію.

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Ольга Мартиновська зустрілася з Мей Маск

Шеф-кухарка побувала в Празі, в ресторані Danielas by Barock. Там Ольга домовлялася з власником ресторану щодо проведення благодійної вечері. Та на Мартиновську чекала надзвичайно приємна зустріч.

Ми якраз обговорювали благодійну вечерю з власником ресторану і я впізнала Мей зі спини – таку грацію не можна сплутати. Все буде Україна,

– написала Мей Маск.

Також Ольга поділилася, що книгу Мей "Жінка, яка має план" прочитала за 2 дні. Вона знайшла багато відповідей для себе: "Мей Маск – це абсолютна краса душі й тіла, щирість і доброта. Вона плаче за Україну! І знає, що ми переможемо".