Эта встреча была случайной, но очень приятной. Мэй Маск с первых дней войны поддерживает украинский народ и осуждает российскую агрессию.

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Ольга Мартыновская встретилась с Мэй Маск

Шеф-повар побывала в Праге, в ресторане Danielas by Barock. Там Ольга договаривалась с владельцем ресторана по поводу проведения благотворительного ужина. Но Мартыновскую ждала очень приятная встреча.

Мы как раз обсуждали благотворительный ужин с владельцем ресторана и я узнала Мэй со спины – такую ​​грацию нельзя спутать. Все будет Украина,

– написала Мэй Маск.

Также Ольга поделилась, что книгу Мэй "Женщина, которая имеет план" прочла за 2 дня. Она нашла много ответов для себя: "Мэй Маск – это абсолютная красота души и тела, искренность и доброта. Она плачет о Украине! И знает, что мы победим".