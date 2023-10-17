"Випускаєш на бабусю ракети": Ольга Мартиновська розповіла про брата, який воює на боці Росії

Суддя "МастерШефу" та шеф-кухар Ольга Мартиновська має рідню в Росії. Вона зізналась, що її троюрідний брат пішов воювати проти України.

Зірка кулінарного проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська родом з Миколаєва, але частина її родини живе і в Росії. Вони не тільки не визнали війну, але ще й підтримують путінський режим.

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Ольга Мартиновська про родичів у Росії

Сама Мартиновська та її батьки вже не спілкуються з ріднею з Росії. Хоч спершу її тато намагався достукатись до троюрідного брата, який пішов воювати проти України.

Спочатку тато мій щось дзвонив, намагався докричатися, що як так, тут же твоя бабуся живе, а ти, онук із Криму, на неї випускаєш ракети. Але потім зрозуміли, що немає сенсу витрачати на це якісь емоції, сльози, час, на обговорення,

– поділилась суддя шоу.

Ольга додала, що на духовному й фізичному рівні вона немов позбавилась від цієї рідні, наче їх немає та ніколи не було.

Інтерв'ю з Олею Мартиновською: дивіться відео онлайн

Родич якої зірки теж воює проти України

Про схожу ситуацію розповідав артист Коля Сєрга. Він зізнався, що проти України пішов воювати його двоюрідний брат Сергій. Російський військовий на початку повномасштабного написав мамі Колі Сєрги повідомлення: "не виходьте з дому, все буде добре".

Тими днями український співак сам вступив до ТрО та попросив матір послати брата куди подалі. У Росії залишилась тітка Колі Сєрги. Та він вважає, що більше не має там родичів.