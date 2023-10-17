Звезда кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская родом из Николаева, но часть ее семьи живет и в России. Они не только не признали войну, но и поддерживают путинский режим.

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Ольга Мартыновская о родственниках в России

Сама Мартыновская и ее родители уже не общаются с родными из России. Хотя сначала ее папа пытался достучаться до троюродного брата, который пошел воевать против Украины.

Сначала отец мой что-то звонил, пытался докричаться, что как так, тут же твоя бабушка живет, а ты, внук из Крыма, на нее выпускаешь ракеты. Но потом поняли, что нет смысла тратить на это какие-то эмоции, слезы, время, на обсуждение.

– поделилась судья шоу.

Ольга добавила, что на духовном и физическом уровне она словно избавилась от этой родни, как будто их нет и никогда не было.

Интервью с Олей Мартыновской: смотрите видео онлайн

Родственник какой звезды тоже воюет против Украины

О похожей ситуации рассказывал артист Коля Серга. Он признался, что против Украины пошел воевать его двоюродный брат Сергей. Российский военный в начале полномасштабного написал маме Коли Серги сообщение: "не выходите из дома, все будет хорошо".

На днях украинский певец сам вступил в ТРО и попросил мать послать брата куда подальше. В России осталась тетя Коли Серги. Но он считает, что больше нет там родственников.