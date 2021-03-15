Живуть в жахливій бідності, – Ольга Куриленко висловилась про матерів-одиначок в Україні

Голлівудська акторка та модель українського походження Ольга Куриленко поділилась зворушливим архівним фото з мамою, яка виховувала її самостійно. Зірка наголосила, що в Україні матері-одиначки приречені на бідність, однак додала, дитячі будинки – не вихід.

Батьки акторки зі світовим ім'ям – Костянтин та Марина – розлучилися одразу після народження доньки, тому вихованням Ольги Куриленко займалася мама та бабуся. Вона зізналась, що мала щасливе дитинство, однак більшість українських матерів-одиначок не можуть поставити дітей на ноги.

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Ольга Куриленко про матерів-одиначок в Україні

В особистому профілі в інстаграмі з 750-тисячною аудиторіє фоловерів Ольга Куриленко опублікувала миле фото з сімейного архіву. На світлині вона зовсім крихіткою обіймала за шию маму Марину, одягнену в сукню з квітковим принтом. Навіть з цього фото видно, що жінка сильна духом, адже виховувати доньку без чоловіка було дуже непросто.

Під цим зворушливим фото знаменитість вирішила порушити тему українських матерів-одиначок, більшість з яких живуть в злиднях та часто віддають малюків у дитячі будинки. Не в змозі дати їм гідне життя, жінки прирікають дітей на ще гірше.

Мама виростила мене сама в Україні, де матері-одиначки живуть в жахливій бідності. Я була однією із щасливчиків. На жаль, існує багато менш щасливих батьків-одинаків, які змушені віддавати своїх дітей в дитячі будинки,

– розповіла акторка.

Ольга Куриленко зауважила, що в дитячих будинках діти залишаються сам на сам та можуть зіткнутися з тортурами, сексуальним насильством і навіть бути проданими. Тому вона звернулася до Європейської комісії з питанням щодо закриття дитячих будинків в Україні. Актриса заявила, що замість 700 державних дитячих будинків варто фінансувати в соціальні послуги зміцнення сімей.



Ольга Куриленко з мамою / Фото Instagram /@olgakurylenkoofficial

Реакція мережі

Користувачі інстаграму підтримали позицію Ольги Куриленко. Більшість з них також наполягає на закритті дитячих будинків та вважає, що діти повинні рости з батьками. Інші ж просто захоплюються красою та мужністю мами Ольги Куриленко: