Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась трогательным архивным фото с мамой, которая воспитывала ее самостоятельно. Звезда отметила, что в Украине матери-одиночки обречены на бедность, однако добавила, детские дома – не выход.

Родители актрисы с мировым именем – Константин и Марина – расстались сразу после рождения дочери, поэтому воспитанием Ольги Куриленко занималась мама и бабушка. Она призналась, что имела счастливое детство, однако большинство украинских матерей-одиночек не могут поставить детей на ноги.

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Ольга Куриленко о матерях-одиночках в Украине

В личном профиле в инстаграме с 750-тысячной аудиторией фолловеров Ольга Куриленко опубликовала милое фото из семейного архива. На фотографии она совсем крохой обнимала за шею маму Марину, одетую в платье с цветочным принтом. Даже из этого фото видно, что женщина сильна духом, ведь воспитывать дочь без мужа было очень непросто.

Под этим трогательным фото знаменитость решила поднять тему украинских матерей-одиночек, большинство из которых живут в нищете и часто отдают детей в детские дома. Не в состоянии дать им достойную жизнь, женщины обрекают детей на еще худшую.

Мама вырастила меня сама в Украине, где матери-одиночки живут в ужасной бедности. Я была одной из счастливчиков. К сожалению, существует много менее удачливых родителей-одиночек, которые вынуждены отдавать своих детей в детские дома,

– рассказала актриса.

Ольга Куриленко отметила, что в детских домах дети остаются один на один и могут столкнуться с пытками, сексуальным насилием и даже быть проданными. Поэтому она обратилась в Европейскую комиссию с вопросом о закрытии детских домов в Украине. Актриса заявила, что вместо 700 государственных детских домов стоит финансировать в социальные услуги укрепления семей.



Ольга Куриленко с мамой / Фото Instagram / @ olgakurylenkoofficial

Реакция сети

Пользователи инстаграма поддержали позицию Ольги Куриленко. Большинство из них также настаивает на закрытии детских домов и считает, что дети должны расти с родителями. Другие же просто восхищаются красотой и мужеством мамы Ольги Куриленко: