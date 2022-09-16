Ольга разом з коханим вже тривалий час мешкає в Італії. Спортсменка вмовляла батьків приїхати до неї, але вони відмовилися. Попри постійні обстріли залишаються вдома.
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Ольга Харлан про батьків у Миколаєві
Батьки Ольги живуть у приватному будинку, однак ночувати доводиться у підвалі, оскільки місто постійно обстрілюють. Мама Харлан казала, що покине Миколаїв лише в тому випадку, якщо росіянам вдасться прорватися в місто.
Переконати їх дуже складно. Я на цьому наполягала, але вони мені дали зрозуміти, що вони нікуди не поїдуть. Там їхні батьки, там їхній будинок, і вони, якщо доведеться, я впевнена, що стануть перед танками,
– поділилася Ольга.
Та рідна сестра спортсменки разом з племінником погодилася виїхати з міста. Зараз вони живуть з Ольгою в Італії. Фехтувальниця продовжує тренуватися, також поруч є коханий. Ольга та її рідні мріють, щоб над Миколаєвом та над всією Україною нарешті було мирне небо, люди не боялися спати у своїх домівках.
Ольга Харлан з племінником / Фото з інстаграму спортсменки