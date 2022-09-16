Ольга вместе с любимым уже долгое время проживает в Италии. Спортсменка уговаривала родителей приехать к ней, но они отказались. Несмотря на постоянные обстрелы, остаются дома.
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Ольга Харлан о родителях в Николаеве
Родители Ольги живут в частном доме, но ночевать приходится в подвале, поскольку город постоянно обстреливают. Мама Харлан говорила, что покинет Николаев только в том случае, если россиянам удастся прорваться в город.
Убедить их очень сложно. Я на этом настаивала, но они мне дали понять, что они никуда не уедут. Там их родители, там их дом, и они, если придется, я уверена, что предстанут перед танками,
– поделилась Ольга.
Но родная сестра спортсменки вместе с племянником согласилась уехать из города. Сейчас они живут с Ольгой в Италии. Фехтовальщица продолжает тренироваться, также рядом есть любимый. Ольга и ее родные мечтают, чтобы над Николаевом и над всей Украиной, наконец, было мирное небо, люди не боялись спать в своих домах.
Ольга Харлан с племянником / Фото из инстаграмма спортсменки