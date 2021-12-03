За перемогу на літній Олімпіаді 2008 року Ольга Харлан отримала призові, якими поділилась з командою. Відтак фехтувальниці дісталось 75 тисяч доларів. Ця сума змінила її життя та життя її родини – батьки перебралися в більшу квартиру в Миколаєві, а сестра переїхала в Київ.

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Я вклала у краще життя для сім'ї, бо ми жили в маленькій квартирі в Миколаєві. Сестра хотіла переїхати, ми купили їй квартиру в сусідньому будинку, збудували будинок, купили собаку,

– пригадала Ольга Харлан.

Ольга Харлан у своїй квартирі / Фото з інстаграму

Крім того, міжнародна федерація фехтування подарувала чотирьом українським спортсменкам машини з іменними номерами – Peugeot 208. "У мене була машина, дякувати Богу, були гроші. Все змінилося", – додала учасниця "Танців з зірками".

Однак фехтувальниця стверджує, що її вид спорту дуже бідний. Кругленькі суми вона заробляє лише на Олімпійських іграх і за перемоги на чемпіонатах світу. Так, зірка живе на рекламні контракти, зокрема з Red Bull, Nike.

Це найбідніший вид спорту, напевно. Якщо я виграю турнір, я отримую нічого,

– поскаржилась Ольга Харлан.

До слова, зірка 2000-х Євгенія Власова розповідала, що на "Танцях з зірками" виступала за гонорар. Вона не розсекретила, скільки їй платили продюсери, однак натякнула, що це не та сума, заради якої вона брала б участь у проєкті. Можливо, за гонорар танцювала й Ольга Харлан.