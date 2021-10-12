12 лет назад Юрий Никитин развелся с Ольгой Горбачевой, которая за два года брака успела родить ему дочь Серафиму. В 2009-м он как холостяк закрутил роман с юной девушкой, личность которой не рассекречивается.

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Певица была знакома с избранницей мужа. По ее словам, та все время провоцировала конфликты.

"Девушка была очень сложная и пыталась меня задевать чем-то. Но я вспоминала японскую мудрость: надо сесть на берегу реки и ждать, пока мимо тебя проплывет труп врага", – заявила Ольга Горбачева.

Она добавила, что из-за юного возраста девушке не удалось удержать зрелого Юрия Никитина. Именно с ней музыкальный продюсер понял, что экс-жена – его идеал.

Так классно, что ему досталась именно эта молоденькая, глупенькая девочка. Потому что он понял, что не может строить что-то здесь, если там, откуда ушел, было гораздо лучше,

– призналась артистка.



Ольга Горбачева с Юрием Никитиным / Фото из инстаграма певицы

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Как Никитин реагировал на ухажеров Горбачевой

В то время как звездная пара была разведена, за Ольгой Горбачевой ухаживали статусные мужчины. Однако ей не удавалось построить отношения ни с одним из них. Все из-за странного поведения Юрия Никитина.

"Когда в моем кругу появлялся кто-то потенциальный, умный, богатый, он как-то превращал этого человека в своего друга. Тогда начинался барьер: "Я вот с Юрой, а ты его бывшая жена", – поделилась Горбачева.