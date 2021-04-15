Ольга Горбачова розповіла про найдорожчий подарунок Нікітіна

Зіркове подружжя Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової одружене двічі. Якщо в першому шлюбі музичний продюсер скупився на дорогі подарунки, то в другому союзі зробив коханій сюрприз, від якого вона розплакалася. Він подарував їй квартиру в центрі Києва.

Знаменитості вперше одружилися 2007-го й розлучилися після двох років подружнього життя. За цей час Юрій Нікітін не дарував Ользі Горбачовій дорогих подарунків, адже тоді вона була найдорожчою телеведучою в країні й забезпечувала себе сама.

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Екси таємно зійшлися вдруге 2011 року. Тоді музичний продюсер, якого підозрювали у зраді дружині, задаровував кохану коштовними подарунками – машина, прикраси, дорогі речі. Однак це дрібниці в порівнянні з найдорожчим подарунком.

Під час ввечері в ресторані Юрій Нікітін вручив обраниці документи на трикімнатну квартиру в центрі Києва. На той час вони ще не були одружені вдруге, тому зірка розцінила розкішний презент як прощальний подарунок.

Він приніс мені дарчу на квартиру в центрі, біля Ботанічного саду, трикімнатну. Я почала плакати, наскільки не звикла до подарунків. Я подумала, що він вирішив зі мною розлучитися, і це був прощальний подарунок,

– пригадала Ольга Горбачова.

Нагадаємо, раніше подружжя зізнавалося, що розлучилося через неідеальний секс. Однак в їхньому другому шлюбі цілковита гармонія, адже Горбачова захоплюється сексуальним практикам. Тепер у чоловіках її збуджує талант і розум. У продюсера і телеведучої двоє доньок – Поліна та Серафіма.