Знаменитости впервые поженились в 2007-м и расстались после двух лет совместной жизни. За это время Юрий Никитин не дарил Ольге Горбачевой дорогих подарков, ведь тогда она была самой дорогой телеведущей в стране и обеспечивала себя сама.

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Эксы тайно сошлись во второй раз в 2011 году. Тогда музыкальный продюсер, которого подозревали в измене жене, задаривал любимую ценными подарками – машина, украшения, дорогие вещи. Однако это мелочи по сравнению с самым дорогим подарком.

Во время ужина в ресторане Юрий Никитин вручил избраннице документы на трехкомнатную квартиру в центре Киева. В то время они еще не были женаты во второй раз, поэтому звезда расценила роскошный презент как прощальный подарок.

Он принес мне дарственную на квартиру в центре, возле Ботанического сада, трехкомнатную. Я начала плакать, насколько не привыкла к подаркам. Я подумала, что он решил со мной расстаться, и это был прощальный подарок,

– вспомнила Ольга Горбачева.

Напомним, ранее супруги признавались, что развелись из-за неидеального секса. Однако в их втором браке полная гармония, ведь Горбачева увлекается сексуальными практиками. Теперь в мужчинах ее возбуждает талант и ум. У продюсера и телеведущей двое дочерей – Полина и Серафима.