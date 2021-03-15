Ольга Фреймут зухвало позувала на кріслі у красивій блузці: фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила красивий кадр, де продемонструвала ніжний і спокусливий образ. Також у дописі зірка розповіла про поєднання етикету та фотографії.

Ольга Фреймут часто у своєму блозі порушує тему етикету. Вона активно ділиться відеоуроками на особистій інстаграм-сторінці.

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Образ Ольги Фреймут

Для ще одного допису про етикет знаменитість обрала красиву світлину. Ольга позувала на камеру у красивій блузці бежевого кольору, яка зверху була розстебнутою. Під вбранням не було спідньої білизни, тому образ вийшов дуже спокусливим. Такий верх зірка поєднала з синіми джинсами.

Волосся зірка забрала назад, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Шию ведучої прикрашала лаконічна підвіска.

Етикет і фотографія: поради Ольги Фреймут