Ольга Фреймут приголомшила вишуканим образом: фото в чорному вбранні й з червоною помадою
Джерело:інстаграм Ольги Фреймут
Телеведуча Ольга Фреймут опублікувала нове фото, на якому показала вишуканий жіночний образ – в чорному вбранні й з червоною помадою на губах.
Ольга Фреймут продовжує ділитися корисними порадами на тему етикету. Напередодні новорічно-різдвяних свят вона розповіла про різні типи повідомлень.
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Образ Ольги Фреймут
Зірка доповнила публікацію красивою світлиною. Ольга позувала на камеру, сидячи у фешенебельному закладі. Вона одягнула елегантне чорне вбрання. Розкішне волосся вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі Фреймут був бездоганний макіяж з червоною помадою на губах.
Знаменитість підписувала листівки власного видавництва та смакувала ароматним чаєм.
Ольга Фреймут у чорному костюмі та з червоною помадою / Фото з інстаграму ведучої
Текст публікації Ольги Фреймут:
- Лаконічне дякую, особливо письмове, зміцнює дружбу, кар'єру, любов.
- Гостросюжетне і метушливе життя вплинуло на манери, скоротило форму, але не скасувало зміст.
- Лист подяки звучить грандіозно, але насправді – це може бути повідомлення на одне речення у соцмережах.
- Листівку від руки пишемо після формальних або особливих подій – весіль, протокольних заходів або довгого вікенду у заміському будинку друзів. Ніколи не починаємо з "дякую". Спершу говоримо про щось особливе, що запам'яталося найбільше.
- Пообідали з подругами – напишіть "повідомлення-дякую".
- Бабуся надіслала улюблене варення і лоток яєць зі села – подякуйте телефонним дзвінком.
- Ділова зустріч надихнула – напишіть про це партнеру. Навіть якщо він такий крутий, що наче зі стратосфери.
- Діти пишуть листівки подяки з моменту, як навчилися тримати в руці олівець. Бабусям, дідусям, друзям після веселої гостини. Спершу це можуть бути малюнки та несміливі слова з помилками, а потім це стане звичкою, яка посприяє легкій комунікації.