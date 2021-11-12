Оскільки нові світлини в соцмережах телеведучої з'являються не часто, то кожен допис привертає увагу. Ольга потішила фанатів новою фотографією, яку зробила на червоному тлі.

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Пристрасний образ Ольги Фреймут

Телеведуча позувала на камеру, сидячи на стільці в класичному одязі. На знімку Фреймут зображена в елегантній білій блузці оригінального пошиття та чорних штанах.

Волосся вона вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі зробила виразний макіяж з бездоганним контурингом, коричневими тінями на повіках і яскравою червоною помадою на губах. Серед прикрас look довершили лаконічні сережки. Такий образ Ольги Фреймут був дуже пристрасним, вона зображена впевненою у собі та водночас надзвичайно жіночною.



Ольга Фреймут у білій блузці та з червоною помадою / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Ольги Фреймут:

Приватність. Я так нею насолоджуюся. Нелегко мені дається життя у соцмережах. Виставляти світлини дітей, коли вони солодко бавляться і не підозрюють, що мама зараз цей потаємний момент тиражує на тисячі незнайомих людей. Демонструвати себе у парі з коханим. А якщо у когось період "розбитого серця", і моє щасливе фото може розпалити біль самотності?

Словом, життя у соцмережах виснажливіше, ніж реальне. І я дякую всім вам, що терпите мою відлюдькуватість. Люблю та обіймаю.