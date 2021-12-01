Ольга Фреймут продолжает делиться полезными советами на тему этикета. Накануне новогодне-рождественских праздников она рассказала о разных типах сообщений.

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Образ Ольги Фреймут

Звезда дополнила публикацию красивой фотографией. Ольга позировала на камеру, сидя в фешенебельном заведении. Она надела элегантный черный наряд. Роскошные волосы уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице Фреймут был безупречный макияж с красной помадой на губах.

Знаменитость подписывала открытки собственного издательства и смаковала ароматный чай.



Ольга Фреймут в черном костюме и с красной помадой / Фото из инстаграма ведущей

Текст публикации Ольги Фреймут: