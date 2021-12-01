Ольга Фреймут продовжує ділитися корисними порадами на тему етикету. Напередодні новорічно-різдвяних свят вона розповіла про різні типи повідомлень.

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Образ Ольги Фреймут

Зірка доповнила публікацію красивою світлиною. Ольга позувала на камеру, сидячи у фешенебельному закладі. Вона одягнула елегантне чорне вбрання. Розкішне волосся вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі Фреймут був бездоганний макіяж з червоною помадою на губах.

Знаменитість підписувала листівки власного видавництва та смакувала ароматним чаєм.



Ольга Фреймут у чорному костюмі та з червоною помадою / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Ольги Фреймут: