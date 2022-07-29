Краще, ніж не робити нічого, – Зеленська відповіла на критику через появу на обкладинці Vogue

Липневий випуск американського Vogue вийшов з Оленою Зеленською на обкладинці. У мережі її фотосесію для глянцю називають гламуризацією війни, але критики вона не боїться. Перша леді України пояснила, чому позувала для Лейбовіц.

Культова фотографиня Енні Лейбовіц приїхала до Києва зі США, щоб зняти Олену Зеленську для Vogue і привернути до війни в Україні увагу fashion-індустрії. Це оцінили не всі. Однак дружина президента не зважає на критику, адже знає, для чого з'явилася на обкладинці одного з найпрестижніших глянців світу.

Важливо У мережі сперечаються через обкладинку Vogue із Зеленською: що б на це сказала Лейбовіц

Чому Зеленська погодилася знятися для Vogue

Це була величезна можливість, тому що Vogue читають десятки мільйонів людей у світі. І поговорити з ними напряму – це був мій обов'язок… Я стою на тому, що краще щось зробити й отримати критику, ніж не робити нічого,

– різко відповіла Олена Зеленська.

"Я використовую будь-яку можливість, щоб говорити про Україну. Авжеж, це був цікавий досвід. Ми буквально кілька годин витратили на це інтерв'ю, це було дійсно важливо для мене", – додала перша леді України.

Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото Енні Лейбовіц, Vogue

У мережі Зеленську підтримали флешмобом #sitlikeagirl

У соцмережах сперечаються не лише щодо самої появи Зеленської на обкладинці Vogue, а й щодо її маскулінної пози на сходинках Офісу Президента. Тож аби підтримати першу леді України у мережі запустили флешмоб #sitlikeagirl – "сиди як дівчинка", учасниці якого засуджують традиціоналізм та консерватизм суспільства.

Так, жінки повторюють позу Зеленської у штанних образах. Серед зірок – це Лілія Ребрик, Lida Lee, Марічка Падалко, Ольга Горбачова, дружина Pianoбой Ольга Шурова, акторка Тала Калатай та інші.

Флешмоб #sitlikeagirl на підтримку Зеленської / Фото з інстаграму