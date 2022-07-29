Культовая фотограф Энни Лейбовиц приехала в Киев из США, чтобы снять Елену Зеленскую для Vogue и привлечь к войне в Украине внимание fashion-индустрии. Это оценили не все. Однако жена президента не обращает внимание на критику, ведь знает, для чего появилась на обложке одного из самых престижных глянцев мира.

Важно В сети спорят из-за обложки Vogue с Зеленской: что бы на это сказала Лейбовиц

Почему Зеленская согласилась сняться для Vogue

Это была огромная возможность, потому что Vogue читают десятки миллионов людей в мире. И поговорить с ними напрямую – это была моя обязанность… Я стою на том, что лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего,

– резко ответила Елена Зеленская.

"Я использую любую возможность, чтобы говорить об Украине. Конечно, это был интересный опыт. Мы буквально несколько часов потратили на это интервью, это было действительно важно для меня", – добавила первая леди Украины.

Елена Зеленская на обложке Vogue / Фото Энни Лейбовиц, Vogue

В сети Зеленскую поддержали флешмобом #sitlikeagirl

В соцсетях спорят не только относительно самого появления Зеленской на обложке Vogue, но и по поводу ее маскулинной позы на ступеньках Офиса Президента. Чтобы поддержать первую леди Украины в сети запустили флешмоб #sitlikeagirl – "сиди как девочка", участницы которого осуждают традиционализм и консерватизм общества.

Так, женщины повторяют позу Зеленской в брючных образах. Среди звезд – Лилия Ребрик, Lida Lee, Маричка Падалко, Ольга Горбачева, жена Pianoбой Ольга Шурова, актриса Тала Калатай и другие.

Флешмоб #sitlikeagirl в поддержку Зеленской / Фото из инстаграма