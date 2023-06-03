До відкриття освітньо-розважально-спортивного простору "Дитяча точка Спільно" також долучилися віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін та голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Олена Зеленська у смарагдовій блузі на вокзалі в Києві

Перша леді України наголосила на безбар'єрності дитячого простору Iron Land, адже одна з головних потреб українців зараз – зручне, безстресове життя. Там є і кабінки для грудного вигодовування, і бібліотека, і спортивно-ігрова зона, і футбольний куточок, і повноцінний музей науки з залізничними експонатами.

Зазвичай вокзали асоціюються в дитини з подорожами, пригодами, новими враженнями. Але рік російського нападу сформував у сучасного покоління дітей іншу асоціацію – з евакуацією, вимушеним від’їздом, розлукою. Мрію про день, коли кожен вокзал країни стане виключно місцем радісних повернень і радісних очікувань, даруватиме лише радісні передчуття подорожей,

– прокоментувала Олена Зеленська.

Для появи на головному залізничному вокзалі Олена Зеленська обрала легку смарагдову блузу та завужені штани зі стрілками шоколадного кольору. Цей ансамбль доповнили її улюблені чорні туфлі-човники. Волосся перша леді України вклала у повітряні локони й нанесла макіяж з акцентом на очі. З аксесуарів на ній тільки сережки.

Олена Зеленська на вокзалі в Києві / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська на вокзалі в Києві / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська на вокзалі в Києві / Фото з телеграму першої леді України

Олена Зеленська на вокзалі в Києві / Фото з телеграму першої леді України