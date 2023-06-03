К открытию образовательно-развлекательно-спортивного пространства "Детская точка Совместно" также присоединились вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, министр образования и науки Оксен Лесной, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин и председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

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Елена Зеленская в изумрудной блузке на вокзале в Киеве

Первая леди Украины отметила безбарьерность детского пространства Iron Land, ведь одна из главных потребностей украинцев сейчас – удобная, бесстрессовая жизнь. Там есть и кабинки для грудного вскармливания, и библиотека, и спортивно-игровая зона, и футбольный уголок и полноценный музей науки с железнодорожными экспонатами.

Обычно вокзалы ассоциируются у ребенка с путешествиями, приключениями, новыми впечатлениями. Но год русского нападения сформировал у современного поколения детей другую ассоциацию – с эвакуацией, вынужденным отъездом, разлукой. Мечтаю о дне, когда каждый вокзал страны станет исключительно местом радостных возвращений и радостных ожиданий, будет дарить только радостные предчувствия путешествий,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Для появления на главном железнодорожном вокзале Елена Зеленская выбрала легкую изумрудную блузку и зауженные брюки со стрелками шоколадного цвета. Этот ансамбль дополнили ее любимые черные туфли-лодочки. Волосы первая леди Украины вложила в воздушные локоны и нанесла макияж с акцентом на глаза. Из аксессуаров на ней только серьги.

Елена Зеленская на вокзале в Киеве / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская на вокзале в Киеве / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская на вокзале в Киеве / Фото с телеграмма первой леди Украины

Елена Зеленская на вокзале в Киеве / Фото с телеграмма первой леди Украины