Олена Зеленська зустрілася з послом Великої Британії: який образ доповнила вишуканими сережками

5 серпня 2022 , 12:48
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Джерело:

інстаграм Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська потроху повертається до публічних виходів. Вона зустрілася з послом Великої Британії. Для цієї події обрала класичний костюм ніжно-блакитного кольору, який доповнила вишуканими сережками з камінцями.

Олена Зеленська побувала на зустрічі з пані послом Великої Британії та її колегами з різних країн. Перша леді, як завжди, показала смак в одязі.

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Новий образ Олени Зеленської

Для робочого виходу Олена Зеленська обрала класичний костюм ніжно-блакитного кольору, що складався зі спідниці довжини нижче колін та піджака. Також одягнула білу блузку, а зі взуття обрала білі туфлі-човники на підборах. Цього разу Зеленська доповнила аутфіт вишуканими сережками з блискучими камінцями. 

Волосся дружина президента зібрала в акуратний низький пучок, один локон ніжно спадав на обличчя. Макіяж Зеленської, як зазвичай, був у коричневих тонах. 

Олена Зеленська на зустрічі з послом Великої Британії / Фото з інстаграму першої леді

На зустрічі також були присутні закордонні колеги:

  • Анка Фельдгузен – Німеччина;
  • Пяйві Лайне – Фінляндія;
  • Бріджит Брінк – США;
  • Ерік Сведал – Норвегія;
  • Клод Вільд – Швейцарія;
  • Драгіца Понорац – Чорногорія. 

Вони разом з пані послом Великої Британії Меліндою Сіммонс та Оленою Зеленської обговорювали такі питання: 

  • Як допомогти жінкам, зґвалтованим російськими окупантами?
  • Як заохотити тих, хто виїхав до інших країн, повернутися в Україну?
  • Яка роль жінок у майбутній відбудові країни?
  • Що взагалі можуть зробити інші держави, щоб підтримати українок?
Автор: Христина Кобак