Дружина президента Олена Зеленська повідомила про нову успішну співпрацю. Вона підписала двосторонній Меморандум про взаєморозуміння з ЮНІСЕФ.

Читайте також Вона готувалася, – Зеленська зізналася, як її 18-річна донька склала мультипредметний тест

Олена Зеленська підписала Меморандум про взаєморозуміння

Перша леді повідомила, що співпраця з ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН, лідер з захисту прав та інтересів дітей) тривала й до війни. Але тепер вони "об'єднали зусилля", щоб війна не так сильно впливала на дітей та молодь.

Також Олена Зеленська розповіла про основні сфери співпраці:

"Разом розповідатимемо світові, як війна забирає дитинство в наших дітей. Щоб кожен розумів: росія порушує в Україні всі міжнародні конвенції про права дитини";

Перша леді впровадить Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки для боротьби з травмами;

Планують створити безбар'єрне середовище для дітей, що було одним з основних завдань і до війни;

"Сприятимемо поліпшенню доступу та якості навчання в закладах загальної середньої та дошкільної освіти в Україні, зокрема шляхом покращення якості харчування. Одним з елементів співпраці в межах Меморандуму стане кампанія "Спільно до навчання", яку запускаємо з ЮНІСЕФ, а також МОН та іншими органами влади напередодні навчального року".

Олена Зеленська додала, що кампанія "Спільно до навчання" включатиме кілька сфер: безпеку (наявність укриттів та активність там й інструкції для вчителів) та психосоціальна підтримка.

Дорослі разом із дітьми мають змогу обрати формат навчання у новому році: онлайн, офлайн чи комбіноване. Однак не мають ставити під питання те, чи діти взагалі вчитимуться,

– підсумувала перша леді.



Олена Зеленська з представником ЮНІСЕФ / Фото з інстаграму першої леді

Зазначимо, на ділову зустріч Олена Зеленська обрала елегантне вбрання, яке вже одягала на інтерв'ю з Пірсом Морганом. Це стильний світлий костюм від українського бренду.