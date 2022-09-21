Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з новою прем'єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс та Бріджит Макрон. Дружина президента відзвітувала про обидві важливі зустрічі.

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Олена Зеленська зустрілась з Ліз Трасс

Як прем'єр-міністерка Великої Британії я буду найбільшою подругою України. Ми не зупинимося, допоки ви не переможете. Путін зазнає невдачі в Україні, зазнає стратегічної поразки. Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки буде потрібно,

– сказала Ліс Трасс Зеленській.



Олена Зеленська і Ліз Трасс / Фото з телеграму першої леді

Перша леді розповіла, що висловила подяку від народу України за підтримку Британії усі місяці протистояння загарбникам. Також вона звернула увагу на необхідність продовжувати цю підтримку, зокрема озброєнням.

"Обговорили з пані прем'єр-міністеркою жахливі наслідки російської окупації: примусову депортацію українських дітей, страшні фільтраційні табори, скоєні росіянами злочини проти людяності, яким немає виправдання. Це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права та воєнний злочин. Ми вже думаємо про відновлення країни, тому закликали долучитися до Fast Recovery Plan та сприяти відбудові України".

Олена Зеленська на зустрічі з Ліз Трасс: відео

Зустріч з Бріджит Макрон

Олена Зеленська також зустрілась з першою леді Франції, пані Макрон. Вона розповіла дружині Зеленського про українських дітей.

"Ви не уявляєте, як швидко вони адаптуються, як швидко вивчають французьку мову!" І загалом похвалила рівень знань навіть наймолодших наших учнів, який дає їм українська школа,

– поділилась Олена.



Олена Зеленська і пані Макрон / Фото з телеграму першої леді

Перша леді також попросила про запровадження гнучкого графіка для українських дітей, бо багато з них досі навчаються онлайн за українськими програмами.

"У багатьох країнах батькам нині доводиться робити вибір між місцевою та рідною школою, але, якщо уряди докладуть зусиль, не треба буде ні від чого відмовлятися. Як завжди, знайшла в особі пані Макрон союзницю. Як і Україна – в особі Франції".

Олена Зеленська на зустрічі з пані Макрон: відео