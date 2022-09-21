Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с новой премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и Бриджит Макрон. Жена президента отчиталась об обе важных встречах.

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Елена Зеленская встретилась с Лиз Трасс

Как премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин терпит неудачу в Украине, терпит стратегическое поражение. Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется,

– сказала Лес Трасс Зеленской.



Елена Зеленская и Лиз Трасс / Фото с телеграма первой леди

Первая леди рассказала, что выразила благодарность народу Украины за поддержку Британии все месяцы противостояния захватчикам. Также она обратила внимание на необходимость продолжать эту поддержку, в частности, вооружением.

"Обсудили с госпожой премьер-министром ужасные последствия российской оккупации: принудительная депортация украинских детей, страшные фильтрационные лагеря, совершенные россиянами преступления против человечности, которым нет оправдания. Это – грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление. Мы уже думаем о восстановлении страны, поэтому призвали присоединиться к Fast Recovery Plan и содействовать восстановлению Украины".

Елена Зеленская на встрече с Лиз Трасс: видео

Встреча с Бриджит Макрон

Елена Зеленская также встретилась с первой леди Франции, госпожой Макрон. Она рассказала жене Зеленского об украинских детях.

"Вы не представляете, как быстро они адаптируются, как быстро учат французский язык!" И вообще похвалила уровень знаний даже самых молодых наших учеников, который дает им украинская школа,

– поделилась Елена.



Елена Зеленская и госпожа Макрон / Фото с телеграма первой леди

Первая леди также попросила о введении гибкого графика для украинских детей, потому что многие из них до сих пор учатся онлайн по украинским программам.

"Во многих странах родителям сейчас приходится делать выбор между местной и родной школой, но, если правительства приложат усилия, не надо будет ни от чего отказываться. Как всегда, нашла в лице госпожи Макрон союзницу. Как и Украина – в лице Франции".

Елена Зеленская на встрече с госпожой Макрон: видео