У блакитному костюмі: Олена Зеленська знялася у серіалі від ЮНІСЕФ – чарівні фото

Телеведуча Катерина Осадча за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства соціальної політики запустили документальний серіал "Родина для кожної дитини". У першому випуску також знялася Олена Зеленська. Вона одягнула лаконічний костюм в синіх відтінках.

У випуску телеведуча з експертами зруйнували найпоширеніший міф про те, що, дитина, яка залишилася без батьків, в майбутньому має лише два варіанти – усиновлення або інтернат. До того ж з відео можна дізнатися, як особисто можна допомогти дитині, яка втратила батьків.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України обрала костюм ніжно-блакитного кольору, який складався з асиметричного жакета та спідниці довжини максі. Костюм вона поєднала з блакитною сорочкою та туфлями-човниками в тон. Аутфіт перша леді довершила невеликими сережками.

Волосся Зеленської було вкладене в легкі локони, а на обличчі був легкий макіяж з нюдовою помадою на губах.



Олена Зеленська та Катерина Осадча / Фото з інстаграму телеведучої

У першій серії ведуча познайомилась з родиною Костянтина та Антоніни Антонюків, в якій зараз виховуються 12 дітей. Вони створили дитбудинок сімейного типу. Батьки розповіли про труднощі, які виникали у процесі та поділилися, як це виховувати таку велику кількість малюків.

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