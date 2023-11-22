Вона розповіла, що зараз зосереджена лише на своїй діяльності, як першої леді. Все через те, що з початком повномасштабного вторгнення складно виділяти час на будь-що інше.

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Олена Зеленська розповіла про свої обов'язки

Перша леді поділилася, що не існує жодного посібника, який би міг підготувати людину до посади дружини президента. Особливо в країні, яка бореться з суворими реаліями війни. Тож бути першою леді, за словами Олени Зеленської, це складно та водночас дуже відповідально.

Бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, вирішити, яку роль ти будеш грати. На жаль, немає методичних вказівок або підручників, які б учили тому, що ти маєш робити або мусиш знати, а опинитися в ролі дружини президента у країні, яка у війні, яка потерпає від трагедії, – це, авжеж, не може бути мрією свідомої людини. Відчуття відповідальності величезне,

– зауважила Олена.

Тож Зеленська підкреслила, що її головна робота тепер пов'язана саме з обов'язками першої леді.

"Якщо описати зараз моє життя, я в більшості пересуваюся між двома об'єктами – це офіс і дім. Є ще якісь відрядження Україною, коли є дійсно причина кудись виїхати. А так – тільки робота і тільки те, чим я займаюся", – розповіла перша леді України.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

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