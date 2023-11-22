Вона розповіла, що зараз зосереджена лише на своїй діяльності, як першої леді. Все через те, що з початком повномасштабного вторгнення складно виділяти час на будь-що інше.
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Олена Зеленська розповіла про свої обов'язки
Перша леді поділилася, що не існує жодного посібника, який би міг підготувати людину до посади дружини президента. Особливо в країні, яка бореться з суворими реаліями війни. Тож бути першою леді, за словами Олени Зеленської, це складно та водночас дуже відповідально.
Бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, вирішити, яку роль ти будеш грати. На жаль, немає методичних вказівок або підручників, які б учили тому, що ти маєш робити або мусиш знати, а опинитися в ролі дружини президента у країні, яка у війні, яка потерпає від трагедії, – це, авжеж, не може бути мрією свідомої людини. Відчуття відповідальності величезне,
– зауважила Олена.
Тож Зеленська підкреслила, що її головна робота тепер пов'язана саме з обов'язками першої леді.
"Якщо описати зараз моє життя, я в більшості пересуваюся між двома об'єктами – це офіс і дім. Є ще якісь відрядження Україною, коли є дійсно причина кудись виїхати. А так – тільки робота і тільки те, чим я займаюся", – розповіла перша леді України.
Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео онлайн
Ким Олена Зеленська працювала до 2019 року
- Знаменитість успішно закінчила будівельний факультет Криворізького технічного університету, отримавши спеціалізацію архітектура. Втім, за спеціальністю ніколи не працювала.
- Олена Зеленська брала активну участь у творчості чоловіка з перших днів його кар'єри.
- Спочатку вона допомагала йому створювати мініатюри для студентських виступів на популярному гумористичному шоу КВК.
- Пізніше Олена стала сценаристом його команди "Квартал 95". Її талант і заслуги були визнані у 2009 році, коли на телебаченні вийшов музичний фільм "Як козаки", де Олену назвали одним зі сценаристів.
- Також вона написала сценарії для телешоу "Вечірній квартал" і "Жіночий квартал".