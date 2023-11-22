Она рассказала, что сейчас сосредоточена только на своей деятельности как первой леди. Все потому, что с началом полномасштабного вторжения сложно выделять время на что-либо другое.

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Елена Зеленская рассказала о своих обязанностях

Первая леди поделилась, что не существует ни одного пособия, которое могло бы подготовить человека к должности супруги президента. Особенно в стране, которая борется с суровыми реалиями войны. Так что быть первой леди, по словам Елены Зеленской, это сложно и в то же время очень ответственно.

Быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама себе осознать, решить, какую роль ты будешь играть. К сожалению, нет методических указаний или учебников, которые бы учили тому, что ты должен делать или должен знать. Оказаться в роли супруги президента в стране, которая в войне, с трагедией, – это, конечно, не может быть мечтой сознательной человека. Ощущение ответственности огромное,

– отметила Елена.

Зеленская подчеркнула, что ее главная работа теперь связана именно с обязанностями первой леди.

"Если описать сейчас мою жизнь, я в большинстве передвигаюсь между двумя объектами – это офис и дом. Есть еще какие-то командировки по Украине, когда есть действительно причина куда-то уехать. А так – только работа и только то, чем я занимаюсь", – рассказала первая леди Украины.

Интервью Елены Зеленской: смотрите видео онлайн

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