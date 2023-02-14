Розуміється на видах зброї, – Зеленська зізналась, про що спілкується з дітьми

Перша леді Олена Зеленська розповіла, про що спілкується з дітьми в реаліях війни. Вона зізналась, що її син знає всі види зброї, а донька може подискутувати на глибокі теми.

Дружина президента Олена Зеленська, яка нещодавно святкувала день народження, дала інтерв'ю у програмі Logo!, де розповіла про долі українських дітей. Першу леді запитали і про її дітей.

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Про що перша леді говорить з дітьми

Перша леді зізналась, що вже не пояснює дітям нічого про війну, бо вони самі перебувають у такому самому інформаційному полі.

З одного боку, це важко розуміти, як мамі, що твої діти занадто рано дорослішають, а з іншого боку легше, бо тобі не потрібно проводити складні розмови про складні речі, бо війна — це дуже складна річ, про яку мама може говорити зі своїми дітьми,

– зізналась Зеленська.

Олена Зеленська додала, що інколи діти розповідають їй більше, ніж вона знає, бо пильно слідкують за подіями в країні. Зокрема, її син знається на видах зброї, а донька вчиться у сфері юриспруденції, тому з нею цікаво обговорювати останні новини.

"У мене син, якому 10 років, і зрозуміло, що всі хлопчики зараз, більш ніж будь-коли, цікавляться військовою справою, зброєю. Я не знаю, звідки в нього ця інформація, але він розуміється на всіх видах зброї, які існують. Він мені розповідає, що нам ще потрібно на фронті, щоб наші військові краще воювали. Він знає, з чого складається, наприклад, автомат, усі його частини та знає, як вони працюють. Для мене це завжди здивування, тому що я йому такого не розповідаю, він сам про все це дізнається".

Моїй дочці 18, вона доросла. Вона вступила і здобуває освіту у сфері міжнародного права. З нею можна подискутувати на теми глобальних подій у світі, про приклади історії, які зараз повторюються. Вона взагалі дуже цікавий співрозмовник для мене, бо вона, як підліток, дивиться на якісь речі більш максималістично, ніж я.

Олена Зеленська про дітей: відео

Олена Зеленська вважає, що її діти добре розуміють стан справ і пишається тим, що вони емоційно не здаються і вірять у перемогу. Перша леді підкреслила, що вони навчаються для того, щоб потім рухати країну вперед.