У піджаку-кімоно з квітковою аплікацією: Зеленська зачарувала вбранням від українського бренду
Джерело:Олена Зеленська
Днями Олена Зеленська відвідала Францію з робочим візитом. Там вона зачарувала стильним вбранням від українського бренду The Lake Studio.
У Франції перша леді України виступила з переконливою промовою на початку 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. У супроводі Одрі Азуле, генерального директора ЮНЕСКО, вона також мала можливість оглянути захопливу фреску, створену відомим французьким художником вуличного мистецтва Крістіаном Гемі. Також дружина президента України урочисто відкрила книжкову полицю в центрі Парижа.
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Образ Олени Зеленської
На робочу зустріч перша леді підібрала стильний двобортний піджак-кімоно від українського бренду The Lake Studio. Він прикрашений квітковою аплікацією, де зображена кульбаба, що символізують сонце, світло та дитячі мрії. Зеленська поєднала графітовий піджак із витонченою чорною спідницею-олівцем і чорним гольфом у тон. На завершення вона доповнила свій образ чорними туфлями на шпильці.
Волосся дружина президента України вклала у легкі локони та зробила натуральний макіяж з нюдовою помадою.
Олена Зеленська у вбраннях вітчизняного виробника
- Наприкінці вересня Олена та Володимир Зеленські відвідали Канаду. На робочу зустріч у парламент перша леді України одягнула елегантний чорний штанний костюм від відомого українського бренду GASANOVA. Вона поєднала його з чорними туфлями та мінімалістичними прикрасами.
- На зустріч з Мері Саймон та Вітом Фрейзером Олена Зеленська підібрала ансамбль пісочного кольору, який включав стильний жакет і штани. Вбрання Зеленської відрізнялося характерним вирізом, який підкреслював її талію. Щоб завершити свій аутфіт, вона вибрала елегантні коричневі замшеві туфлі на підборах і пару вишуканих сережок. Доповненням образу стала чарівна брошка у вигляді Євшан-зілля від відомого дизайнера Руслана Багінського.
- У США дружина президента України з'явилася в асиметричному штанному костюмі чорного кольору, де на піджаку є одна кишеню та біле облямування на правому боці, від українського дизайнера Андре Тана. За його словами, це вбрання символізує надії українців.