Олена Зеленська повідомила, що Україна є на порядку денному Євросоюзу, про неї говорять у Європарламенті, під час щорічної Доповіді про становище ЄС. Зазвичай у Доповіді підбивають підсумки року для Європейського Союзу та окреслюють перспективи. Перша леді мала нагоду наживо побувати на цій Доповіді та послухати, що говорять про Україну.
Дивіться також Олена Зеленська та Агата Дуда провели розмову: про що спілкувались перші леді
Це прецедент для Європарламенту – вперше на оголошення Доповіді запрошують іноземного гостя. Для мене честь представляти Україну,
– зізналася Зеленська.
Напередодні перша леді мала розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Олена особисто подякувала їй за лідерство у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Також обговорили інші питання:
- потреби українців за кордоном і на батьківщині;
- лікування в інших країнах наших цивільних громадян і військовослужбовців;
- допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує;
- психологічну реабілітацію для всіх українців;
- освіту та її доступність для нашої молоді.
І щойно Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення Європейської комісії виділити 100 мільйонів євро для відбудови 74 українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan. Ці заклади мають бути відбудовані до початку зими. Для кожної школи підготовлено конкретний план,
– підсумувала перша леді України.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Елегантний образ Олени Зеленської
На засідання Європарламенту перша леді прибула в неймовірно елегантному білому костюмі, що складався з широких штанів і подовженого піджака. Вбрання підкреслило витончену фігуру Зеленської.
З взуття перша леді цього разу обрала чорні туфлі-човники на підборах. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у натуральних коричневих відтінках. Аутфіт довершили лаконічні прикраси – сережки та ланцюжок.
Патріотичний look Урсули фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн одягнула патріотичний look: синю кофту і жовтий піджак, які поєднала з чорними штанами. З лівого боку, біля серця, в Урсули була синьо-жовта стрічка.