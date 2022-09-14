Олена Зеленська повідомила, що Україна є на порядку денному Євросоюзу, про неї говорять у Європарламенті, під час щорічної Доповіді про становище ЄС. Зазвичай у Доповіді підбивають підсумки року для Європейського Союзу та окреслюють перспективи. Перша леді мала нагоду наживо побувати на цій Доповіді та послухати, що говорять про Україну.

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