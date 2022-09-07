У вівторок, 6 вересня, перші леді України та Польщі зустрілися онлайн. Напередодні Агата Корнгаузер-Дуда відвідала Львів, тож Олена Зеленська подякувала колегу за підтримку.

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Олена Зеленська поспілкувалась з першою леді Польщі

Днями Агата Корнгаузер-Дуда відвідала спеціалізований медичний центр для дітей на заході країни, куди евакуювали тяжкохворих малюків. Тоді це вдалося зробити за підтримки першої леді Польщі.

Для мене це був дуже зворушливий візит, тим паче, що я мала кілька зустрічей, у тому числі в міській лікарні №8, яка займається пораненими бійцями. Мені випала нагода відвідати декілька з них. Я висловила нашу вдячність як поляків за боротьбу за свободу своєї країни з таким героїзмом і рішучістю,

– повідомила дружина Президента Республіки Польща.

Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська також говорили про можливість проходження українськими лікарями та медсестрами стажування в польських закладах охорони здоров'я, співпрацю через польські фундації та асоціації.

Олена Зеленська подякувала першій леді Польщі за участь у другому Саміті перших леді та джентльменів. Вона розповіла, що за його результатами було зібрано 5,9 мільйона доларів, що дозволило закупити 87 автомобілів швидкої допомоги. Окрім того, Польща передала ще 25 авто, які придбала за підтримки ЄС.

Олена Зеленська й Агата Дуда / Фото з сайту президента Польщі

Що ще обговорили перші леді

Олена Зеленська відзвітувала про початок навчального року та безпекову ситуацію,

психологічну допомогу дітям та військовим,

тема відмінності незалежності молоді 16 – 18 років,

проєкт щодо читання та видання українських книжок для дітей в Польщі.

Додамо, Олена Зеленська періодично зідзвонюється з першими леді різних країн та очільницями урядів. Нещодавно вона обговорила реабілітацію військових та вимушених переселенців з дружинами лідерів Бельгії, Австрії та інших країн.