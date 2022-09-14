Елена Зеленская сообщила, что Украина находится в повестке дня Евросоюза, о ней говорят в Европарламенте, во время ежегодного Доклада о положении ЕС. Обычно в Докладе подводят итоги года для Европейского Союза и очерчивают перспективы. Первая леди имела возможность вживую побывать на этом Докладе и послушать, что говорят об Украине.
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Это прецедент для Европарламента – впервые на оглашение Доклада приглашают иностранного гостя. Для меня честь представлять Украину,
– призналась Зеленская.
Накануне первая леди разговаривала с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Елена лично поблагодарила ее за лидерство в предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Также обсудили другие вопросы:
- потребности украинцев за границей и на родине;
- лечение в других странах наших гражданских граждан и военнослужащих;
- помощь в протезировании для нуждающихся;
- психологическую реабилитацию для всех украинцев;
- образование и его доступность для нашей молодежи.
И только Урсула фон дер Ляен объявила о решении Европейской комиссии выделить 100 миллионов евро для восстановления 74 украинских школ в рамках плана быстрого восстановления Fast Recovery Plan. Эти учреждения должны быть отстроены к началу зимы. Для каждой школы подготовлен конкретный план,
– подытожила первая леди Украины.
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Элегантный образ Елены Зеленской
На заседание Европарламента первая леди прибыла в невероятно элегантном белом костюме, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака. Наряд подчеркнул изящную фигуру Зеленской.
Из обуви первая леди на этот раз выбрала черные туфли-лодочки на каблуке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж в натуральных коричневых оттенках. Аутфит завершили лаконичные украшения – серьги и цепочку.
Патриотический look Урсули фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен одела патриотический look: синюю кофту и желтый пиджак, которые соединила с черными брюками. С левой стороны, у сердца, у Урсулы была сине-желтая лента.