Олена Зеленська захопила стильним образом у костюмі: фото нового виходу

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про реформування харчової системи. Вона провела ділову зустріч, де продемонструвала елегантний аутфіт у синьому жакеті.

Світлинами з чергового виходу дружина президента Зеленського поділилась на особистій сторінці. Вона розповіла, що разом з ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарської Конфедерації та МОН підписала Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою реалізації комунікаційної кампанії здорового харчування.

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Образ Олени Зеленської

Для важливої ділової зустрічі Олена Зеленська обрала відповідний стриманий, але стильний аутфіт. Вона постала в блакитній сорочці без комірця, яку поєднала з темно-синім елегантним жакетом та штанами.

Look першої леді доповнювали лаконічні золоті сережки. Родзинкою аутфіту стала витончена зачіска дружини президента – вона зібрала волосся в акуратний пучок ззаду та випустила пасмо наперед.

На обличчі Олена Зеленська зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи пудровою помадою.

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Стильні образи Олени Зеленської