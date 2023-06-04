4 червня в Україні – День безневинних дітей, що стали жертвами російської агресії. З цієї нагоди в Харкові відкрили символічний пам'ятник-монумент, про що повідомили в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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За підтримки патронату першої леді України скульптор Михайло Ятченко створив монумент, що присвячений загиблим дітям. Скульптура зображає хлопчика та дівчинку – це немов янголи з обгорілими крилами. Вони злітають у небо з кам'яної брили, що символізує вибух російського снаряда.

Олена Зеленська відкрила пам'ятник дітям-жертвам збройної агресії / Фото з телеграму першої леді

Олена Зеленська виступила на відкритті

Олена Зеленська та Делегація дипломатичного корпусу вшанували пам'ять жертв агресії, поклали квіти до меморіалу та запалили лампадки. Перша леді виступила з емоційною промовою, ледь стримуючи сльози. Вона згадала трагічні втрати, коли фото батьків та рідних, що втратили дітей, онуків, розліталися світом.

Зараз особливо важко підібрати правильні слова. Важко відкривати пам'ятники загиблим, особливо, якщо ці загиблі – діти,

– висловилась перша леді.

"Я згадую фото, коли тато тримає за руку загиблого на зупинці, тут, у Харкові, свого сина. Таке неможливо забути й неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Коли вперше ведуть до дитсадка або до школи. Найстрашніше, що можна собі уявити – коли батьки тримають за руку дітей, які загинули. Так просто дійсно не має бути".



Олена Зеленська відкрила пам'ятник дітям-жертвам збройної агресії / Фото з телеграму першої леді

Олена Зеленська нагадала, що Росія за цей рік забрала 485 дітей – це страшна цифра. Вона наголосила, що біль неможливо осягнути, але можна розділити. Для цього слід також невтомно звертатись до міжнародної спільноти.

Щоб цифри, які ми щойно назвали, перестали рости. Щоб більше не гинули діти. У 21 столітті посеред Європи ми змушені говорити про захист дітей від фізичного винищення. Світ має усвідомити, якщо не усвідомив досі, що загроза для наших дітей – це загроза дітям взагалі.

"Водночас діти – наша відповідальність. Якщо вони – наше майбутнє, ми – їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість, навіть посеред війни. Збережімо пам'ять про тих дітей, яким присвячений цей пам'ятник. Станьмо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати руки, треба триматися за руки заради них".

Відео з відкриття пам'ятника загиблим дітям: