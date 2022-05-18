Олена Зеленська вперше за час війни запустила аудіогід: в якій столиці тепер звучить українська

Два роки тому Олена Зеленська ініціювала запуск україномовних аудіогідів у культурних осередках по всьому світу. Через війну проєкт призупинився, але 18 травня перша леді оголосила про його відновлення. Так, ювілейний аудіогід запрацював у музеї "Ель Прадо" в Мадриді.

Знаково, що культурну ініціативу відновили саме 18 травня, у Міжнародний день музеїв. Так, аудіогід українською став першим у Мадриді й сороковим у всьому світі.

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Олена Зеленська про аудіогід українською в музеї "Ель Прадо" в Мадриді

Востаннє я презентувала таку надихаючу подію до війни. Вперше за майже три місяці болю і руйнувань в Україні ми повертаємося до нашого проєкту мирних часів – запуску аудіогідів українською,

– поділилася Олена Зеленська.

У своєму телеграмі перша леді України процитувала слова Міністра культури і спорту Іспанії Мігеля Ісета, які той виголосив на відкритті в Мадриді: "Музей "Ель Прадо" в тридцятих роках зазнав руйнувань, але був відбудований, як і будуть відбудовані всі музеї України за сприяння Іспанії".

Так, чиновник нагадав, що через війну в Україні було знищено та пошкоджено десятки музеїв, а Олена Зеленська своєю чергою розповіла неймовірну історію порятунку робіт Марії Приймаченко в Іванкові на Київщині.

"Полотна нашої народної художниці Марії Приймаченко місцеве подружжя винесло із вогню буквально на руках. Наша культура також бореться – проти руйнації, забуття та знищення", – наголосила дружина президента.

музеї та пам'ятки по всій Європі для українців безкоштовні!

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Національний музей "Ель Прадо" заговорив для відвідувачів українською. Сьогодні, у Міжнародний день музеїв, тут запустили перший у Мадриді україномовний аудіогід. Востаннє я презентувала таку надихаючу подію до війни. Вперше за майже три місяці болю і руйнувань в Україні ми повертаємося до нашого проєкту мирних часів – запуску аудіогідів українською. Гід у Мадриді став сороковим у мережі аудіогідів по всьому світу.

Війна надала нашим аудіогідам направду нового звучання. За цей час в Україні знищено чи пошкоджено десятки музеїв. І в той же час є неймовірні історії порятунку – коли полотна нашої народної художниці Марії Приймаченко місцеве подружжя винесло із вогню буквально на руках. Наша культура також бореться – проти руйнації, забуття та знищення.

Проте на відкритті надзвичайно влучними були слова Міністра культури і спорту Іспанії Мігель Ісета. "Музей "Ель Прадо" в тридцятих роках зазнав руйнувань, але був відбудований, як і будуть відбудовані всі музеї України за сприяння Іспанії", – сказав він.

Нині – також через війну – українська мова зазвучала у світі значно ширше – повсюди, де є наші біженці. Дякую Європі, яка зробила для них безоплатними свої музеї та пам'ятки. Дякую керівництву музею за можливість для українців познайомитися з видатною культурою Іспанії.