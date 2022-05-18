Примечательно, что культурную инициативу возобновили именно 18 мая, в Международный день музеев. Так, аудиогид на украинском стал первым в Мадриде и сороковым во всем мире.

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Елена Зеленская об аудиогиде на украинском в музее "Эль Прадо" в Мадриде

В последний раз я представила такое вдохновляющее событие до войны. Впервые за почти три месяца боли и разрушений в Украине мы возвращаемся к нашему проекту мирных времен – запуску аудиогидов на украинском,

– поделилась Елена Зеленская.

В своей телеграме первая леди Украины процитировала слова Министра культуры и спорта Испании Мигеля Исета, которые тот произнес на открытии в Мадриде: "Музей "Эль Прадо" в тридцатых годах потерпел разрушения, но был отстроен, как и будут отстроены все музеи Украины при содействии Испании".

Так, чиновник напомнил, что в результате войны в Украине были уничтожены и повреждены десятки музеев, а Елена Зеленская в свою очередь рассказала невероятную историю спасения работ Марии Приймаченко в Иванкове на Киевщине.

"Полотна нашей народной художницы Марии Приймаченко местные супруги вынесли из огня буквально на руках. Наша культура также борется – против разрушения, забвения и уничтожения", – подчеркнула супруга президента.

К слову, музеи и памятки по всей Европе для украинцев бесплатны!

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Национальный музей "Эль Прадо" заговорил для посетителей на украинском. Сегодня в Международный день музеев здесь запустили первый в Мадриде украиноязычный аудиогид. В последний раз я представила такое вдохновляющее событие до войны. Впервые за почти три месяца боли и разрушений в Украине мы возвращаемся к нашему проекту мирных времен – запуску аудиогидов на украинском. Гид в Мадриде стал сороковым в сети аудиогид по всему миру.

Война придала нашим аудиогидам действительно новое звучание. За это время в Украине уничтожены или повреждены десятки музеев. И в то же время есть невероятные истории спасения – когда полотна нашей народной художницы Марии Приймаченко местные супруги вынесли из огня буквально на руках. Наша культура также борется против разрушения, забвения и уничтожения.

Однако на открытии чрезвычайно точными были слова Министра культуры и спорта Испании Мигель Исета. "Музей "Эль Прадо" в тридцатых годах потерпел разрушения, но был отстроен, как и будут отстроены все музеи Украины при содействии Испании", – сказал он.

Сейчас – также из-за войны – украинский язык зазвучал в мире значительно шире – повсюду, где есть наши беженцы. Спасибо Европе, которая сделала для них бесплатными свои музеи и достопримечательности. Благодарю руководство музея за возможность для украинцев познакомиться с выдающейся культурой Испании.