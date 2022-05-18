Країна на Середньому Сході – Ізраїль – довгі роки потерпав від воєн, про що повідомила Олена Зеленська. Щоб взяти до уваги їхній досвід, перша леді України поговорила телефоном з першою леді Ізраїлю.

Читайте також У мене дитина, хочу, щоб вона жила, – Ірина Білик зізналася, чи повернеться до Києва

Олена Зеленська поговорила з першою леді Ізраїлю

"Коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, а наші діти закінчують навчальний рік у бомбосховищах, завжди згадую, що принаймні одна країна роками живе у схожих умовах. Саме живе – попри все й ворогам на зло. Це Ізраїль. Ізраїльський досвід захисту громадян в умовах війни, як і ізраїльська медицина, – один з найкращих у світі", – зауважила дружина президента.

У телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог Олена Зеленська вперше особисто подякувала її за допомогу – ролики підтримки від ізраїльтян та польові шпиталі. Також перші леді обговорили програми психологічної допомоги для українців, що страждають посттравматичним стресовим розладом.

Тепер нам особливо потрібен ізраїльський досвід у створенні національної програми психологічної допомоги. Її потребують кожен українець та українка. Після окупації чи військової служби, втрати дому чи міграції кожен і кожна, дорослі й діти, переживають біль і шок цих днів,

– розповіла Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

"Саме Ізраїль має одну з найкращих у світі систем для боротьби з ним. Тепер ізраїльські експерти навчать цього наших психологів і волонтерів! До речі, саме сьогодні в Києві відновило роботу Посольство Ізраїлю в Україні, і біля нього знову підняли прапор. Символічно. Співпраця й життя тривають попри все", – додала вона.

Нагадаємо, кілька днів тому Олена Зеленська поспілкувалась в онлайн-форматі з першими леді Польщі, Литви та Франції. Вони обговорили різноманітні способи допомоги українців під час війни.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської