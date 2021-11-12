Олена Зеленська виступила на форумі у Львові: фото у чорному жакеті з вишивкою
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська прибула до Львова. Вона взяла участь у форумі, на якому обговорюється питання харчування у навчальних закладах. Дружина президента виступила перед публікою у стильному жакеті з вишивкою.
Дружина президента України Олена Зеленська бере активну участь в реалізації реформи системи шкільного харчування. Для того, щоб допомагати освітянам переходити на нову концепцію харчування, перша леді влаштовує форуми, де обговорюються найважливіші проблеми, присвячені цій темі.
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Днями з регіональним форумом Олена Зеленська приїхала до Львова. Вона виступила перед публікою на офіційному заході.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Образ Олени Зеленської
Перша леді України на черговому виході постала у чорній кофтинці та спідниці довжини міді. Родзинкою її стриманого та водночас елегантного образу став темний жакет, з лівого боку розшитий сріблястими нитками.
Олена Зеленська поєднала вбрання з чорними туфлями на високих підборах. Серед аксесуарів вона зробила акцент на золотих сережках-кільцях.
Дружина президента вклала волосся легкими хвильками, що додали легкості й тендітності. На обличчі першої леді красувався макіяж у нюдових тонах.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Елегантні образи першої леді України
- Кілька тижнів тому президентське подружжя з робочим візитом побувало на Черкащині. Для публічного виходу дружина Володимира Зеленського одягнула молочну сукню та довге чорне пальто.
- Олена Зеленська провела робочу зустріч щодо проєкту "Бізнес без бар'єрів". Для засідання вона обрала діловий костюм чорного кольору та блузку зі стрічкою на шиї.
- Днями перша леді здивувала яскравим образом. На відеозустріч з дружиною президента Ізраїлю вона одягнула персиковий жакет.
Текст публікації Олени Зеленської
Чи відомо вам, що харчування – реальний мотиватор до доброго навчання? Тобто правильний сніданок та обід безпосередньо впливають на засвоєння знань. Це дані дослідження ЮНІСЕФ.
Виявляється, 47% батьків цього не знають. Це також випливає з дослідження, проведеного ЮНІСЕФ. І це дійсно факт, який варто осмислити.
Коли ми починали реформу шкільного харчування, то думали передусім про здоров'я дітей. Наше тодішнє дослідження виявило тривожні факти: українських школярів годують переважно трансжирами та швидкими вуглеводами, не шкодують цукру, але заощаджують на м'ясі та рибі.
Завдяки нашим партнерам – Дитячому фонду ООН, швейцарсько-українському проєкту DECIDE, українсько-швейцарському проєкту "Діємо для здоров'я" та дослідницькій компанії Info Sapiens за підтримки Посольства Швейцарії в Україні ми провели всеукраїнське дослідження "Знання, ставлення та практика щодо здорового харчування та реформи шкільного харчування серед дітей, батьків, управлінців та працівників закладів освіти".
Свіжі дані виявилися ще більш показовими: 50% школярів не харчуються у їдальнях, бо там їм просто несмачно! Вони радше самі купують собі їжу, і теж не найкориснішу: 85% обирають "кондитерку", 13% – сосиски й інші субпродукти.
Повернути школярів у їдальні – так, щоб було смачно й різноманітно, корисно та безпечно водночас, – такою метою перейнялася ціла команда дієтологів, технологів, фахівців МОЗ, шеф-кухарів.
Щоб допомогти освітянам та управлінцям на місцях впоратися з переходом на нову концепцію харчування, ми охопили форумами, присвяченими цій темі, всю країну. На них ми обговорюємо, як годувати наших школярів по-новому та чого бракує для якісного впровадження реформи.
Повертаючись до дослідження, додам: їжа – це не тільки здоров'я! Це спосіб мислення. Це справді цілий світогляд. Кому, як не школі, дати дітям перші уроки культури харчування?
Та перш ніж навчати, маємо навчитися цього самі.
Сьогодні й завтра робитимемо це разом зі Львівщиною та представниками дев'яти областей. Рада всіх вітати на форумі у Львові!
І, звісно, ми змогли провести таке важливе зібрання лише тому, що всі учасники були вакциновані та мали актуальний ПЛР-тест.