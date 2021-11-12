Дружина президента України Олена Зеленська бере активну участь в реалізації реформи системи шкільного харчування. Для того, щоб допомагати освітянам переходити на нову концепцію харчування, перша леді влаштовує форуми, де обговорюються найважливіші проблеми, присвячені цій темі.

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Днями з регіональним форумом Олена Зеленська приїхала до Львова. Вона виступила перед публікою на офіційному заході.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

Перша леді України на черговому виході постала у чорній кофтинці та спідниці довжини міді. Родзинкою її стриманого та водночас елегантного образу став темний жакет, з лівого боку розшитий сріблястими нитками.

Олена Зеленська поєднала вбрання з чорними туфлями на високих підборах. Серед аксесуарів вона зробила акцент на золотих сережках-кільцях.

Дружина президента вклала волосся легкими хвильками, що додали легкості й тендітності. На обличчі першої леді красувався макіяж у нюдових тонах.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Елегантні образи першої леді України

Кілька тижнів тому президентське подружжя з робочим візитом побувало на Черкащині. Для публічного виходу дружина Володимира Зеленського одягнула молочну сукню та довге чорне пальто.

Олена Зеленська провела робочу зустріч щодо проєкту "Бізнес без бар'єрів". Для засідання вона обрала діловий костюм чорного кольору та блузку зі стрічкою на шиї.

Днями перша леді здивувала яскравим образом. На відеозустріч з дружиною президента Ізраїлю вона одягнула персиковий жакет.

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