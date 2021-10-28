Олена Зеленська продовжує працювати над проєктами, які започаткувала в статусі першої леді. Також на офіційних зустрічах з приводу їх реалізації вона демонструє красиві вбрання.

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Діловий look Олени Зеленської

Перша леді України обрала для робочого дня діловий костюм чорного кольору, що складався з піджака та штанів. Також одягнула білу сорочку, яка на шиї зав'язувалася чорною стрічкою. Ймовірно, зі взуття Олена обрала туфлі або черевики на підборах, адже під час публічних виходів вона надає перевагу саме їм.

Цього разу Зеленська обрала зачіску у вигляді акуратного низького пучка, а макіяж її був у коричневих відтінках. На обличчя вона одягнула чорну захисну маску, яку знімала під час виступів.



Олена Зеленська в чорному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в чорному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Зазначимо, у подібному костюмі нещодавно перша леді виступала на третьому регіональну форумі щодо реформи системи шкільного харчування, який відбувався в Дніпрі. Тоді Зеленська розпустила волосся, що робило її аутфіт менш формальним.