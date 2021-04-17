Олена Зеленська відвідала Версаль у стильному тренчі: фото нового виходу у Франції

Українське президентське подружжя відправилося у Францію з робочим візитом. Олена Зеленська вже встигла відвідати Версальський палац, де запустила україномовний аудіогід. Для виходу вона підібрала світлий тренч.

Після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і Бріжит Макрон перша леді України відвідала Версальський палац. Завдяки ній пам'ятка ЮНЕСКО заговорила українською мовою.

Варто побачити Олена Зеленська прибула у Францію в пудровому костюмі: вишуканий образ першої леді

"Ми наполегливо працювали дев'ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень усі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. З нетерпінням чекаю на відкриття Версальського палацу після зняття карантинних обмежень. А поки ми працюємо далі", – написала Олена Зеленська.

Стильний образ Олени Зеленської

Для появи у Версалі перша леді України обрала трендовий образ у класичному стилі. Вишуканий костюм пудрового кольору вона змінила на елегантний світлий тренч. Його Олена Зеленська поєднала з молочною блузою, чорними вкороченими штанами та білосніжними кросівками. Струнку талію дружина президента підкреслила широким поясом.

Волосся Зеленська вклала у фірмову зачіску та підібрала лаконічні блискучі сережки з камінням. Аутфіт вона довершила ніжним денним макіяжем з акцентом на очах. Перша леді дотрималася карантинних обмежень і з'явилася у Версальському палаці в захисній масці.

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Нагадаємо, у червні 2019 року Олена Зеленська також підтримувала чоловіка під час офіційного візиту у Францію. Тоді вона продемонструвала стильний образ під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон.

Виходи Олени Зеленської під час робочих візитів: