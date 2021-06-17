Олена Зеленська відвідала Полтаву у вишуканому образі: фото у молочному костюмі

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Полтави з нагоди відкриття першої у цьому місті "Тато-школи". Дружина президента вразила публіку розкішним образом.

Дружина президента України Олена Зеленська оприлюднила чергову серію фото на особистій сторінці в інстаграмі. Там вона розповіла, що прибула до Полтави з нагоди відкриття "Тато-школи". Таких закладів в Україні є вже вісім, планується запуск ще двох.

До слова Олена Зеленська вразила вишуканим образом у чорному вбранні

Олена Зеленська пояснила, що метою створення цього клубу для відповідальних татусів є популяризація ідеї залученого та усвідомленого "татівства".

Тут чоловікам допоможуть опанувати всі нюанси батьківства, вони зможуть отримати консультації дитячого психолога, підготуватися до появи малюка та просто якісно провести час зі своїми дітьми й таким чином стати ближчими до них,

– написала перша леді.



Олена Зеленська на відкритті центру / Фото з інстаграму першої леді

Образ Олени Зеленської

Дружина президента України виступила перед публікою з промовою, де виглядала вишукано та елегантно. Для нового образу вона приміряла чорний топ та стильний повітряний костюм молочного кольору, що складався зі штанів та жакета.

Перша леді поєднала таке вбрання з чорними лакованими туфлями з гострим носком. Вона доповнила образ золотими сережками. Олена Зеленська зробила лаконічну зачіску, зібравши волосся у низький пучок. Дружина президента завершила аутфіт ніжним макіяжем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Розкішні образи першої леді