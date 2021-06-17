Супруга президента Украины Елена Зеленская обнародовала очередную серию фото на личной странице в инстаграме. Там она рассказала, что прибыла в Полтаву по случаю открытия "Папа-школы". Таких заведений в Украине уже восемь, планируется запуск еще двух.
К слову Елена Зеленская поразила изысканным образом в черном наряде
Елена Зеленская пояснила, что целью создания этого клуба для ответственных пап является популяризация идеи вовлеченного и осознанного "папства".
Здесь мужчинам помогут освоить все нюансы отцовства, они смогут получить консультацию детского психолога, подготовиться к появлению малыша и просто качественно провести время со своими детьми и таким образом стать ближе к ним,
– написала первая леди.
Елена Зеленская на открытии центра / Фото из инстаграма первой леди
Образ Елены Зеленской
Жена президента Украины выступила перед публикой с речью. Выглядела первая леди изысканно и элегантно. Для нового образа она примерила черный топ и стильный воздушный костюм молочного цвета, состоящий из брюк и жакета.
Первая леди соединила такой наряд с черными лакированными туфлями с острым носком. Она дополнила образ золотыми серьгами. Елена Зеленская сделала лаконичную прическу, собрав волосы в низкий пучок. Супруга президента завершила аутфит нежным макияжем.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди
Роскошные образы первой леди
- На встрече с представителями бизнес-сообщества Елена Зеленская предстала в коричневых брюках и черной кофте.
- Первая леди на праздновании Национального дня Швеции восхитила элегантностью в безупречном костюме.
- Жена президента побывала на встрече с девушками из проекта "Наука – это она" и удивила аутфитом в белом костюме.