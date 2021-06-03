Олена Зеленська вкотре зачарувала публіку вишуканим смаком в одязі. Під час кожного публічного виходу вона демонструє бездоганні аутфіти.

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Красивий look Олени Зеленської

Для нового робочого виходу перша леді обрала широкі коричневі штани та чорну подовжену кофту. Струнку талію підкреслила тонким ремінцем. Ймовірно, поєднала look зі взуттям на підборах.

Волосся Олена зібрала у красивий пучок ззаду. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж в натуральних відтінках. Довершила образ лаконічними сережками. Look Зеленської вийшов дуже елегантним і гармонійним.

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Зеленська поспілкувалася з представниками бізнес-спільноти на зустрічі, яку організувала ЕВА (European Business Association). Там вона розповіла про напрямки своєї діяльності в статусі першої леді, поділилася результатами, здобутками й подальшими планами щодо проєктів.

"Зустріч відбувалась у двох форматах: онлайн та офлайн. Понад 150 представників бізнесу мали змогу долучитися до неї, поставити свої запитання. Мені було приємно та важливо почути, що бізнесу цікаві напрямки моєї роботи. Так, уже під час нашого діалогу прозвучала низка ідей та пропозицій", – розповіла Олена в публікації.

Дружина Зеленського додала, що вірить, що після цієї зустрічі в неї з'явиться ще більше однодумців, з якими реалізовуватиме спільні проєкти.