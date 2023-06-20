У спортивному поло та класичних штанах: Олена Зеленська зачарувала стильним образом в Ізраїлі

Олена Зеленська 19 червня завітала з робочим візитом до Ізраїлю, де після офіційної зустрічі з президентським подружжям відвідала один із найбільших дитячих шпиталів Ізраїля Safra Children's Hospital. У дитячій лікарні перша леді України з'явилася у вишуканому поло від українського бренду.

Під час візиту до медичного закладу дружина Володимира Зеленського детально дізналася, як працює комплексний ізраїльський підхід до допомоги дітям із психологічними травмами, його вона планує використати в Україні.

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Сьогодні побувала в Safra Children's Hospital – одній із найбільших дитячих лікарень Ізраїлю. Відвідала її з колегою пані Міхаль Герцог, щоб побачити, як працює комплексний ізраїльський підхід до допомоги дітям із психологічними травмами, і застосовувати його вдома, в Україні

– пояснила Олена Зеленська.

Образ першої леді

У дитячому шпиталі дружина президента України постала в спорт-шик образі, який складався з темно-синього поло та класичних штанів. Відомо, що поло, яке одягнула Олена Зеленська, було створене українським брендом the COAT, дизайнерки Каті Сільченко. Аутфіт першої леді також доповнювали темно-коричневі підбори та золоті сережки. Окрім цього, Зеленська елегантно вклала волосся, заклавши пасма з одного боку за вухо, а завершенням образу став лаконічний легкий макіяж.



Олена Зеленська на зустрічі в Ізраїлі / Фото з інстаграму першої леді

Попередні виходи Олени Зеленської

На зустріч з віцепрезидентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом Олена Зеленська одягнула темно-синю сорочку з бантом та спідницю довжини міді .

. Перша леді завітала на відкриття найбільшої в Україні дитячої зони, яку облаштували на центральному вокзалі Києва, у смарагдовій блузі та завужених штанах зі стрілками шоколадного кольору .

. Дружина Володимира Зеленського долучилася до обговорення Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. На робочій зустрічі Олена Зеленська була вбрана в класичний костюм шоколадного кольору.

Перша леді зустрілася з Кейт Міддлтон та Джилл Байден в елегантній чорній сукні.

Автор Софія Хомишин