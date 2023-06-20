Під час візиту до медичного закладу дружина Володимира Зеленського детально дізналася, як працює комплексний ізраїльський підхід до допомоги дітям із психологічними травмами, його вона планує використати в Україні.

До теми У вишуканому молочному костюмі: Олена Зеленська вразила ефектною появою в Ізраїлі

Сьогодні побувала в Safra Children's Hospital – одній із найбільших дитячих лікарень Ізраїлю. Відвідала її з колегою пані Міхаль Герцог, щоб побачити, як працює комплексний ізраїльський підхід до допомоги дітям із психологічними травмами, і застосовувати його вдома, в Україні

– пояснила Олена Зеленська.

Образ першої леді

У дитячому шпиталі дружина президента України постала в спорт-шик образі, який складався з темно-синього поло та класичних штанів. Відомо, що поло, яке одягнула Олена Зеленська, було створене українським брендом the COAT, дизайнерки Каті Сільченко. Аутфіт першої леді також доповнювали темно-коричневі підбори та золоті сережки. Окрім цього, Зеленська елегантно вклала волосся, заклавши пасма з одного боку за вухо, а завершенням образу став лаконічний легкий макіяж.



Олена Зеленська на зустрічі в Ізраїлі / Фото з інстаграму першої леді

Попередні виходи Олени Зеленської

На зустріч з віцепрезидентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом Олена Зеленська одягнула темно-синю сорочку з бантом та спідницю довжини міді .

. Перша леді завітала на відкриття найбільшої в Україні дитячої зони, яку облаштували на центральному вокзалі Києва, у смарагдовій блузі та завужених штанах зі стрілками шоколадного кольору .

. Дружина Володимира Зеленського долучилася до обговорення Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. На робочій зустрічі Олена Зеленська була вбрана в класичний костюм шоколадного кольору.

Перша леді зустрілася з Кейт Міддлтон та Джилл Байден в елегантній чорній сукні.

Автор Софія Хомишин