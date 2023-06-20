Во время визита в медицинское учреждение супруга Владимира Зеленского подробно узнала, как работает комплексный израильский подход к помощи детям с психологическими травмами, который она планирует использовать в Украине.

К теме В изысканном молочном костюме: Елена Зеленская поразила эффектным появлением в Израиле

Сегодня побывала в Safra Children's Hospital – одной из самых больших детских больниц Израиля. Посетила ее с коллегой Михаль Герцог, чтобы увидеть, как работает комплексный израильский подход к помощи детям с психологическими травмами, и применять его дома, в Украине

– объяснила Елена Зеленская.

Образ первой леди

В детском госпитале супруга президента Украины предстала в спорт-шик образе, состоявшем из темно-синего поло и классических брюк. Известно, что поло, одетое Еленой Зеленской, было создано украинским брендом the COAT, дизайнера Кати Сильченко. Аутфит первой леди также дополняли темно-коричневые каблуки и золотые серьги. Кроме того, Зеленская элегантно уложила волосы, заложив пряди с одной стороны за ухо, а завершением образа стал лаконичный легкий макияж.



Елена Зеленская на встрече в Израиле / Фото с инстаграмма первой леди

Предыдущие выходы Елены Зеленской

На встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам популяризации европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом Елена Зеленская одела темно-синюю рубашку с бантом и юбку длины миди .

. Первая леди посетила открытие крупнейшей в Украине детской зоны, которую обустроили на центральном вокзале Киева, в изумрудной блузе и зауженных брюках со стрелками шоколадного цвета .

. Жена Владимира Зеленского присоединилась к обсуждению Национальной стратегии по сокращению гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. На рабочей встрече Елена Зеленская была одета в классический костюм шоколадного цвета.

Первая леди встретилась с Кейт Миддлтон и Джилл Байден в элегантном черном платье.

Автор София Хомышин